2019-05-15T13:05:11+03:00
Происшествия

По делу об убийстве в рязанском поселке Зеркальные Пруды вынесен приговор

Гость, оскорбленный хозяином дома, учинил над ним расправу
Антон КОНОВАЛОВ
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В Сараевском районе вынесен приговор по делу об убийстве в поселке Зеркальные Пруды. Расправа произошла 8 января в надворной постройке одного из домов, где двое мужчин распивали спиртные напитки.

Хозяин дома, дойдя до кондиции, сказал гостю «пару ласковых», в том числе о его образе жизни, и даже несколько раз ударил по лицу. Оскорбленный взял со стола нож и воткнул обидчику в шею, после чего тот скончался на месте.

Подсудимого наказали 8 годами лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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