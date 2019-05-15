По делу об убийстве в рязанском поселке Зеркальные Пруды вынесен приговор

15 Май 13:02 2019-05-15T13:05:11+03:00

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В Сараевском районе вынесен приговор по делу об убийстве в поселке Зеркальные Пруды. Расправа произошла 8 января в надворной постройке одного из домов, где двое мужчин распивали спиртные напитки.

Хозяин дома, дойдя до кондиции, сказал гостю «пару ласковых», в том числе о его образе жизни, и даже несколько раз ударил по лицу. Оскорбленный взял со стола нож и воткнул обидчику в шею, после чего тот скончался на месте.

Подсудимого наказали 8 годами лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU