Появился полный план мероприятий на «Ночь музеев» в Рязанской области
18 и 19 мая музеи и другие учреждения культуры Рязанской области будут работать вечером и ночью, сообщает региональное министерство культуры. К этим дня подготовлено более 100 тематических мероприятий. Так как 2019 год в России объявлен Годом театра, многие экспозиции и мероприятия будут посвящены этой тематике.
Рязанский историко-архитектурном музей-заповедник подготовил многочисленные выставки и мини-экскурсии по экспозициям:
«От Руси к России»;
«По обычаю дедову»;
«Человек и природа»;
«Российское воинство»;
«Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны». Состоится подведение итогов и награждение победителей VI Областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Мой кремль», открытие итоговой выставки. Вход в указанные экспозиции и выставки свободный с 18:00 до 23:00. Кроме того, предусмотрены платные услуги: автобусные экскурсии, игры-квесты, историческое фотоателье и другие.
Полный план мероприятий, приуроченных к Всероссийской акции «Ночь музеев-2019»
ИСТОЧНИК KP.RU