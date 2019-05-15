Появился полный план мероприятий на «Ночь музеев» в Рязанской области

15 Май 12:54 2019-05-15T12:56:44+03:00

18 и 19 мая музеи Рязанской области будут работать вечером и ночью. Фото: Олег ЗОЛОТО

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18 и 19 мая музеи и другие учреждения культуры Рязанской области будут работать вечером и ночью, сообщает региональное министерство культуры. К этим дня подготовлено более 100 тематических мероприятий. Так как 2019 год в России объявлен Годом театра, многие экспозиции и мероприятия будут посвящены этой тематике.

Рязанский историко-архитектурном музей-заповедник подготовил многочисленные выставки и мини-экскурсии по экспозициям:

«От Руси к России»;

«По обычаю дедову»;

«Человек и природа»;

«Российское воинство»;

«Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны». Состоится подведение итогов и награждение победителей VI Областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Мой кремль», открытие итоговой выставки. Вход в указанные экспозиции и выставки свободный с 18:00 до 23:00. Кроме того, предусмотрены платные услуги: автобусные экскурсии, игры-квесты, историческое фотоателье и другие.

Полный план мероприятий, приуроченных к Всероссийской акции «Ночь музеев-2019»

ИСТОЧНИК KP.RU