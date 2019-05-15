2019-05-15T12:52:15+03:00
Здоровье

В центре Рязани можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ

Медики работают на площади Победы
Мария БЛИНОВА
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С 13 по 19 мая в Рязанской области, как и по всей стране, проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В числе мероприятий, проводимых на этой неделе – возможность оперативно сдать анализ на ВИЧ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 15 по 17 мая на площади Победы работает мобильная лаборатория областного кожно-венерологического диспансера: пункт действует перед МКЦ все три дня с 10.00 до 15.00. Анализ проводят бесплатно.

По информации регионального минздрава в области почти 5 тысяч инфицированных ВИЧ. Только с начала года выявлено 75 носителей вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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