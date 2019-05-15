Готовясь к суду после кражи, рязанец еще раз обокрал тот же магазин
Полицейские раскрыли кражу со взломом из продуктового магазина в селе Горлово в Скопинском районе. В дежурную часть обратилась руководитель торговой точки. Женщина рассказала, что приехав к магазину после срабатывания сигнализации, она обнаружила разбитое окно и пропажу части товара. Взломщик забрал семь бутылок водки и пакет с колбасой.
Оперативники вспомнили, что похожее преступление уже происходило в этом магазине в январе. Тогда подозрение пало на недавно освободившегося из колонии 45-летнего местного жителя.
- Уголовное дело, возбужденное после той кражи, в ближайшее время планировали рассматривать в суде. До этого мужчине избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские предположили, что и к этому взлому может быть причастен их знакомый, поэтому навестили его дом. Там они и обнаружили украденные продукты и спиртное. То что подозреваемый еще не успел употребить, изъяли.
В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU