Готовясь к суду после кражи, рязанец еще раз обокрал тот же магазин

15 Май 12:09 2019-05-15T12:09:40+03:00

Мужчина наведался в торговую точку, несмотря на возбужденное уголовное дело за первый «визит»

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Полицейские раскрыли кражу со взломом из продуктового магазина в селе Горлово в Скопинском районе. В дежурную часть обратилась руководитель торговой точки. Женщина рассказала, что приехав к магазину после срабатывания сигнализации, она обнаружила разбитое окно и пропажу части товара. Взломщик забрал семь бутылок водки и пакет с колбасой.

Оперативники вспомнили, что похожее преступление уже происходило в этом магазине в январе. Тогда подозрение пало на недавно освободившегося из колонии 45-летнего местного жителя.

- Уголовное дело, возбужденное после той кражи, в ближайшее время планировали рассматривать в суде. До этого мужчине избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские предположили, что и к этому взлому может быть причастен их знакомый, поэтому навестили его дом. Там они и обнаружили украденные продукты и спиртное. То что подозреваемый еще не успел употребить, изъяли.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU