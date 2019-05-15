Рязанец, задержанный за пьяную езду, попытался оспорить постановление судьи

15 Май 09:17 2019-05-15T09:17:43+03:00

Мужчину задержали в центре города за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

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Советский районный суд вынес решение по жалобе на постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что днем 13 февраля 2019 года у дома №18 по улице Николодворянской в Рязани был задержан пьяный водитель. Так как в действиях мужчины не содержалось признаков уголовно-наказуемого деяния, то его привлекли к административной ответственности.

Но водителю данное постановление чем-то не угодило, и он подал жалобу в вышестоящую инстанцию.

Однако, при рассмотрении материалов дела, в районном суде не нашли доказательств, свидетельствующих об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения. В связи с этим, постановление мирового судьи оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU