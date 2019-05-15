Рязанец, задержанный за пьяную езду, попытался оспорить постановление судьи
Советский районный суд вынес решение по жалобе на постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности, сообщает пресс-служба райсуда.
Суд установил, что днем 13 февраля 2019 года у дома №18 по улице Николодворянской в Рязани был задержан пьяный водитель. Так как в действиях мужчины не содержалось признаков уголовно-наказуемого деяния, то его привлекли к административной ответственности.
Но водителю данное постановление чем-то не угодило, и он подал жалобу в вышестоящую инстанцию.
Однако, при рассмотрении материалов дела, в районном суде не нашли доказательств, свидетельствующих об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения. В связи с этим, постановление мирового судьи оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU