В школах и детсадах Сараевского района детей кормили с нарушениями санитарных норм
Сараевская прокуратура выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в школах и детских садах района, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на момент проверки в Кривском детсаду установлено, что фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню. На завтрак дети не получили сливочное масло, лимон к чаю, а на полдник молоко кипяченое с печеньем заменили чаем с баранками. В обед воспитанникам не дали закуску в виде салата или порционных овощей, сельдь с луком.
Кроме того, в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков, не вывешено ежедневное меню, складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Так же сотрудники прокуратуры обнаружили в холодильнике яйцо, которое хранилось без маркировки, не было суточных проб, а препараты для витаминизации третьих и сладких блюд просто не применялись.
Аналогичные нарушения зафиксированы в Сараевской средней школе, Кривской школе и Сараевском детском саду №1.
По выявленным нарушениям в отношении трех должностных лиц вынесены постановления о возбуждении административных производств. Виновные оштрафованы на 3 тысячи рублей.
Кроме того, в адрес начальника отдела образования администрации Сараевского района внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU