В школах и детсадах Сараевского района детей кормили с нарушениями санитарных норм

15 Май 07:30 2019-05-15T07:32:05+03:00

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Сараевская прокуратура выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в школах и детских садах района, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на момент проверки в Кривском детсаду установлено, что фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню. На завтрак дети не получили сливочное масло, лимон к чаю, а на полдник молоко кипяченое с печеньем заменили чаем с баранками. В обед воспитанникам не дали закуску в виде салата или порционных овощей, сельдь с луком.

Кроме того, в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков, не вывешено ежедневное меню, складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Так же сотрудники прокуратуры обнаружили в холодильнике яйцо, которое хранилось без маркировки, не было суточных проб, а препараты для витаминизации третьих и сладких блюд просто не применялись.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Сараевской средней школе, Кривской школе и Сараевском детском саду №1.

По выявленным нарушениям в отношении трех должностных лиц вынесены постановления о возбуждении административных производств. Виновные оштрафованы на 3 тысячи рублей.

Кроме того, в адрес начальника отдела образования администрации Сараевского района внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU