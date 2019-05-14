«Убийцу» чудом выжившей рязанки отправили в колонию особого режима

14 Май 16:39 2019-05-14T16:39:00+03:00

Он нанес жертве восемь ударов ножом в живот и грудь

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В Скопине жителя одного из сел приговорили к 7 годам колонии особого режима за покушение на убийство. Он пытался зарезать свою сожительницу.

Как сообщает пресс-служба местного суда, роковая ссора случилась в террасе частного дома. Мужчина схватился за нож и не менее 8 раз ударил женщину в область живота и грудной клетки.

Довести начатое до конца душегуб не смог «по независящим от него обстоятельствам» (каким, не уточняется). Потерпевшую госпитализировали в больницу и спасли ей жизнь.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU