«Убийцу» чудом выжившей рязанки отправили в колонию особого режима
Он нанес жертве восемь ударов ножом в живот и грудь
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В Скопине жителя одного из сел приговорили к 7 годам колонии особого режима за покушение на убийство. Он пытался зарезать свою сожительницу.
Как сообщает пресс-служба местного суда, роковая ссора случилась в террасе частного дома. Мужчина схватился за нож и не менее 8 раз ударил женщину в область живота и грудной клетки.
Довести начатое до конца душегуб не смог «по независящим от него обстоятельствам» (каким, не уточняется). Потерпевшую госпитализировали в больницу и спасли ей жизнь.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU