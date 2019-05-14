Семерых подозреваемых в ограблении рязанца задержали в разных регионах страны

14 Май 15:23 2019-05-14T15:29:52+03:00

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В декабре прошлого года в Рязани произошло дерзкое ограбление: четверо неизвестных напали на мужчину прямо около его дома, когда тот подъехал к жилью на машине. Рязанца ранили в живот и отобрали у него 3 миллиона рублей.

Сотрудники рязанского уголовного розыска установили личности всех причастных к нападению – это семеро мужчин в возрасте от 22 до 47 лет. Дальше их нужно было найти. К поискам подключились полицейские из других регионов, рязанские же оперативники сами отправились в предполагаемые места укрытий.

В итоге обнаружили всех подозреваемых: шестерых в Москве, Рязанской и Ивановской областях, еще одного в Кабардино-Балкарской Республике.

Всех задержали. При обыске у одного из них нашли винтовку с оптическим прицелом, травматический пистолет и боевые патроны калибра 9 мм. Троих взяли под стражу, остальные пока под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU