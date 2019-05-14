ЗАГС Рязанского района приостановил работу из-за болезни всех сотрудников

14 Май 14:32 2019-05-14T14:32:44+03:00

Оформить брак, развестись и зарегистрировать смерть теперь можно в других подразделениях управления

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С 14 мая в связи временной нетрудоспособностью сотрудников территориального отдела ЗАГС по Рязанскому району государственная регистрация актов гражданского состояния и выдача повторных документов будит проводиться по другим адресам. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали в главном управлении.

В ведомстве пояснили, что ничего страшного в Рязанском районе не произошло, просто из двух сотрудников подразделения оба оказались на больничном. Именно поэтому для жителей муниципального образования организовали другие варианты для получения услуг.

Теперь все необходимые услуги для граждан Рязанского района будут проводиться по следующим адресам:

- Регистрация рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) — в отделах ЗАГС № 1 (Народный бульвар, дом 16, тел. 35-18-85), № 2 (Семинарская, дом 35, тел. 25-62-11) и № 3 (Гагарина, дом 83, тел. 76-60-51) по городу Рязани.

- Расторжение брака, перемены имени — в территориальном отделе ЗАГС № 4 (улица Соборная, дом 8, тел. 25-36-58) по городу Рязани.

- Регистрация смерти — в территориальном отделе ЗАГС № 5 (Скорбященский проезд, дом 4, тел. 45-80-66) по городу Рязани.

- Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдача повторных документов — улица Ленина, дом 57, тел. 28-08-12)

- Государственная регистрация брака — в любом органе ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU