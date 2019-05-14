В Рязани полторы недели разыскивают пропавшего мужчину
Евгений Козлов исчез еще 5 мая
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Поздним вечером в понедельник, 13 мая, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разместил в своей группе ВКонтакте сообщение о том, что в Рязани пропал 30-летний Евгений Козлов.
О местонахождении Евгения Николаевича ничего не известно уже 1,5 недели – с 5 мая.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Был одет в черную кожаную куртку, темно-синий джемпер, черные джинсы и черные ботинки.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Евгения Козлова, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU