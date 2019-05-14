Электричка «Рязань-Шилово» на одном из перегонов стала похожа на паровоз

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-14T08:53:53+03:00

Из-за задымления в двух вагонах пришлось эвакуировать двадцать пассажиров

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На территории Спасского района 11 мая в 23.15 в третьем и четвертом вагонах во время движения электропоезда «Рязань–Шилово» произошло задымление, пришлось эвакуировать 20 пассажиров. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Еще до приезда сотрудников МЧС машинист электрички сработал оперативно. Он, воспользовавшись огнетушителем, ликвидировал поток дыма, валившего из-под пола. Своими грамотными действиями железнодорожник не допустил появления открытого огня, который мог привести к серьезным последствиям. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Эвакуированных пассажиров до пункта назначения могла доставить уже другая электричка — с железнодорожной станции «Гавердово». Однако они отказались ехать по железной дороге. 10 человек довезли до Перкино и Листвянки на машинах, за 10 пассажирами из администрации Шиловского района приезжал микроавтобус.

Причины задымления электропоезда выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU