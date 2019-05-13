Рязанский пенсионер зарезал бывшую супругу, поджег квартиру и покончил с собой

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-13T20:14:26+03:00

Именно такой версии происшедшего в Старожиловском районе придерживается следствие

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Днем 13 мая во время тушения пожара в квартире одного из домов села Гребнево Старожиловского района обнаружены тела хозяина квартиры и его бывшей супруги с признаками насильственной смерти. Кораблинским МСО СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время осмотра квартиры экспертом-криминалистом с применением специальной техники, а также в ходе выполнения иных следственных действий, сотрудникам СКР удалось установить предварительные обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, утром 13 мая в ходе ссоры 60-летний хозяин квартиры нанес проживавшей вместе с ним бывшей супруге несколько ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных ран 66-летняя женщина скончалась. После этого мужчина поджег квартиру, ставшую местом преступления, и покончил жизнь самоубийством. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU