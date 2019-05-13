В Рязань возвращается жара, а грозы пока не уйдут
Трава только этого и ждет, так что скоро отовсюду понесется гул косилок
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 мая.
Во вторник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Дождь кратковременный, местами осадки до 9 миллиметров. В отдельных районах пройдет и гроза. Ветер при этом северо-восточный, 5-10 м/с, но при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU