В Рязань возвращается жара, а грозы пока не уйдут

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-13T17:52:48+03:00

Трава только этого и ждет, так что скоро отовсюду понесется гул косилок

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 мая.

Во вторник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Дождь кратковременный, местами осадки до 9 миллиметров. В отдельных районах пройдет и гроза. Ветер при этом северо-восточный, 5-10 м/с, но при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU