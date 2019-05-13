В Рязани стартовал конкурс «Рецепты новогодней столицы»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-13T15:39:09+03:00

Главное условие: блюда должны готовиться только из местных продуктов

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С 13 мая начался прием заявок на участие в кулинарном конкурсе «Рецепты новогодней столицы», который организован в рамках проекта «Рязань - новогодняя столица России». Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В состязании кулинаров сможет принять участие каждый житель города, оставивший заявку с рецептами традиционных русских блюд. Главное условие: использовать нужно продукты, производимые в нашей области.

На выбор конкурсантов предлагается пять категорий: супы, закуски, горячие блюда, десерты и безалкогольные напитки.

Оценивать заявки будет жюри, в состав которого войдут шеф-повара ведущих ресторанов города, а также члены региональной Ассоциации кулинаров.

По итогам лучшие рецепты войдут в гастрономическую карту Рязанского края, а их авторов наградят памятными дипломами от горадминистрации.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 31 июля 2019 года на электронную почту 4912457713@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU