Пьяная рязанка на ВАЗ попала в аварию
К счастью, кроме нее никто не пострадал
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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С 8 по 12 мая инспекторы рязанского Управления ГИБДД выявили 71 пьяного водителя. Но, не только ловя их на дорогах: одна такая дама попала в ДТП, на которое и прибыли инспекторы.
Авария произошла 9 мая около пяти вечера в Старожиловском районе на дороге Столпцы – Мелешкино – Аристово. 46-летняя жительница района на автомобиле ВАЗ-2115 улетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась. Водитель получила травмы, с которыми попала в больницу.
При проверке выяснилось, что она была пьяна – обнаружено 1,298 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU