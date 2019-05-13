2019-05-13T13:35:33+03:00
Происшествия

Пьяная рязанка на ВАЗ попала в аварию

К счастью, кроме нее никто не пострадал
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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С 8 по 12 мая инспекторы рязанского Управления ГИБДД выявили 71 пьяного водителя. Но, не только ловя их на дорогах: одна такая дама попала в ДТП, на которое и прибыли инспекторы.

Авария произошла 9 мая около пяти вечера в Старожиловском районе на дороге Столпцы – Мелешкино – Аристово. 46-летняя жительница района на автомобиле ВАЗ-2115 улетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась. Водитель получила травмы, с которыми попала в больницу.

При проверке выяснилось, что она была пьяна – обнаружено 1,298 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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