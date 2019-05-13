Рязанские полицейские за час поймали похитителя смартфона

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-13T12:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ОМВД России по Московскому району Рязани буквально через час после совершения ограбления подростка задержали 22-летнего жителя Спасского района, подозреваемого в этом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительница областного центра сообщила в полицию, что вечером у ее 14-летнего сына на улице Октябрьской неизвестный отнял сотовый телефон. Сам подросток рассказал полиции, что незнакомец неожиданно остановил его на улице и потребовал модный девайс. Заполучив «добычу», он скрылся.

Оперативники составили словесный портрет любителя пообщаться в мобильной сети за чужой счет, затем разослали его ближайшим патрулям ППСП и экипажам ДПС. В одной из полицейских машин находился и сам подросток, которого попросили опознать вероятного похитителя. Полиции повезло: на одной из улиц потерпевший указал на вероятного грабителя. Того остановили и опросили. Правоохранители попали точно в цель, похищенный смартфон изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU