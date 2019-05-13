В Рязани выступил оркестр под управлением Валерия Гергиева

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-13T09:27:24+03:00

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В минувшие выходные в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля в Рязани прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Коллектив под управлением Валерия Гергиева приехал в наш город 10 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Этот фестиваль проходит ежегодно и собирает сотни тысяч поклонников классической, хоровой и духовной музыки. Еще 16 лет назад, при поддержке Президента России, он стал всероссийским. На этот раз в маршруте 21 город, среди которых и Рязань – впервые.

Концерт в прошел с огромным успехом. По его завершении Валерий Гергиев встретился с губернатором Николаем Любимовым. Глава региона поблагодарил маэстро и его коллектив за настоящий праздник музыки, который оркестр Мариинского театра подарил рязанцам.

ИСТОЧНИК KP.RU