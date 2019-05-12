Рязанец, утопивший знакомую в нечистотах, избежал ответственности
Кораблинский районный суд рассмотрел дело об избиении и причинении смерти по неосторожности. Убитая – женщина, которая, будучи завернутой в ковер, утонула в нечистотах.
Зимой 2017 года в ходе пьяной ссоры ее не меньше двух раз ударил ногой знакомый. Полученные потерпевшей травмы относятся к категории вреда здоровью средней тяжести.
На следующий день мужчина обнаружил, что избитая не подает признаков жизни, ошибочно подумал, что она умерла, и спрятал «тело» - завернул в ковер, а затем вместе с дружком отвез на очистные сооружения. Потерпевшая, погруженная в воду, выбраться оттуда уже никак не могла.
В итоге подсудимый избежал наказания, так как истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности. С ходатайством о прекращении дела обратился гособвинитель, суд его удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU