Рязанец, утопивший знакомую в нечистотах, избежал ответственности

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-12T13:02:04+03:00

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Кораблинский районный суд рассмотрел дело об избиении и причинении смерти по неосторожности. Убитая – женщина, которая, будучи завернутой в ковер, утонула в нечистотах.

Зимой 2017 года в ходе пьяной ссоры ее не меньше двух раз ударил ногой знакомый. Полученные потерпевшей травмы относятся к категории вреда здоровью средней тяжести.

На следующий день мужчина обнаружил, что избитая не подает признаков жизни, ошибочно подумал, что она умерла, и спрятал «тело» - завернул в ковер, а затем вместе с дружком отвез на очистные сооружения. Потерпевшая, погруженная в воду, выбраться оттуда уже никак не могла.

В итоге подсудимый избежал наказания, так как истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности. С ходатайством о прекращении дела обратился гособвинитель, суд его удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU