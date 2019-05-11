2019-05-11T19:15:07+03:00
Общество

Под конец длинных выходных в Рязани снова будет жарко

Дождей будет немного, но с грозой
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз метеорологов региона на 12 мая.

По информации синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах области – гроза. При этом ночью и утром местами туман.

Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем его скорость будет в диапазоне 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем столбики термометров по области поднимутся до +20…+25ºС.

По предварительному прогнозу в понедельник, 13 мая, осадки и ветер будут примерно такими же, но станет теплее: ночью по области +10…+15ºС, днем уже +23…+28ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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