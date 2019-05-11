61-летнюю рязанку сожитель из-за ревности чуть не убил
В Рязанской области вновь случились буйные ссоры из-за ревности, которые реально могли закончиться убийством.
Первый звонок в полицию поступил из деревни Ивановка. 61-летняя женщина просила помочь утихомирить разбушевавшегося сожителя: гражданский муж заподозрил ее в измене и взялся за топор. Полицейские порыв пресекли, заодно изъяв и топор.
Похожая ссора произошла и в Спасске. Здесь страсти на почве ревности закипели в семье 59-летнего мужчины и 54-летней женщины – ее супруг приревновал к общему знакомому. До топора дело не дошло, но опасность была: разбив тарелку, ревнивец приставил осколок к шее жены.
При появлении оперативников он довольно быстро успокоился. Тарелка как орудие возможного преступления изъята, сообщает пресс-служба рязанской полиции.
Теперь в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU