Рязанского дедушку, пропавшего еще в понедельник, нашли

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-11T14:25:43+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что найден Виктор Широков. Напомним, мужчина пропал еще в понедельник, 6 числа – он лежал в Ряжской районной больнице и ушел из нее в неизвестном направлении.

Происшествие осложнялось тем, что 64-летний Виктор Анатольевич болен: он не ориентируется в пространстве.

Вечером 8 числа отряд «Лиза Алерт» организовал в Ряжске штаб и призвал на помощь добровольцев. А поздним вечером 9 мая в группе появилась долгожданная запись «Найден.Жив».

Подробности поисков и состояние мужчины не разглашаются, это стандартная практика отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU