В Рязани ищут очевидцев ДТП с детской коляской

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-11T10:38:13+03:00

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11 октября прошлого года около 11.15 рядом с домом 112 по улице Есенина (остановка «Завод САМ» в сторону Радиоуниверситета) произошло ДТП.

36-летний житель Сасово на автомобиле Renault Sandero сбил 32-летнюю женщину с детской коляской, в которой был полуторагодовалый ребенок. Дорогу рязанка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами она попала в больницу, малыш не пострадал.

Если вы видели эту аварию, или обладаете какой-либо информацией по ней, просьба обращаться в Следственное управление областной полиции: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-72-56 и 29-97-56.

ИСТОЧНИК KP.RU