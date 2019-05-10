Стала известна погода в Рязани на 11 мая
Солнце будет чередоваться с облачностью, ветер к вечеру поменяет направлениеФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанские гидрометеорологи подготовили прогноз погоды на 11 мая, который опубликовало на своем интернет-сайте управление МЧС по Рязанской области.
В субботу на территории региона ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточным, с переходом в юго-западный, скорость 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +21 до +26ºС. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области будет в норме.
ИСТОЧНИК KP.RU