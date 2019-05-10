2019-05-10T15:59:10+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуированы ТЦ «Виктория плаза» и «Атрон сити»

Очевидцы рассказывают, что по громкой связи посетителям было предложено покинуть здание
Сергей ЮРЧЕНКО
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Днем 10 мая в Рязани была произведена эвакуация торговых центров «Виктория плаза» на площади Победы и «Атрон сити» на «»перекрестке улиц Ленина и Введенской.

Первым очищали здание ТЦ «Виктория плаза». По словам очевидцев, по громкой связи посетителям было предложено покинуть здание. На улицу Малое шоссе к входу со стороны закусочной подъехала пожарная и полицейская машины. После этого отдельные прохожие стали говорить, что чувствуют запах газа, другие с ними не соглашались.

Чуть позже посеттелей попросили выйти и из ТЦ «Атрон сити» на улице Введенской, объяснив это техническими причинами. Туда также подъехала пожарная машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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