22 литра спиртного изъяли рязанские полицейские в Горроще и Песочне

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-10T14:04:34+03:00

Кафе и магазин, в которых были проведены рейды, нелегально торговали алкоголем

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Рязанские полицейские провели рейд, в ходе которого изъяли 22 литра спиртного, сообщил сайт Управления МВД по Рязанской области.

Это алкогольная продукция обнаружена в продаже в кафе на улице Гоголя (район Горрощи) и в торговой точке на улицей Зубковой (район Дашково-Песочня). Продажа спиртного там являлась незаконной.

В результате алкоголь изъят, документы об этом будут представлены в суд, нарушителям грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU