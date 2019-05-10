2019-05-10T12:21:05+03:00
Происшествия

Рязанская область – третья в России по «бюджетным» уголовным делам

Прокуратура РФ отчиталась, что больше случаев правонарушений выявила только в Краснодарском крае и в Москве
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Рязанская область оказалась на третьем месте среди российских регионов в 2018 по количеству уголовных дел из-за бюджетных денег. Отчет об этом обнародовала прокуратура РФ, сообщила газета «Коммерсантъ».

Всего по стране выявлено 260 тысяч нарушений при обращении со средствами бюджета, возбуждено 1986 уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Халатность», «Служебный подлог» и «Нецелевое расходовании бюджетных средств». На первом месте (78 уголовных дел) Краснодарский край, далее следует Москва (65 дел), а вот третье место занимает Рязанская область, Республика Крым и Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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