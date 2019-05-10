Вечером 9 мая над главной площадью Рязани прогремел салют

СЕГОДНЯ 00:44 2019-05-10T01:18:56+03:00

На площади выключили свет, но во время залпов фейерверка было светло, как днем Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Тысячи рязанцев, собравшихся вечером 9 мая на площадь Ленина, смотрели идущий на главной сцене нынешнего Дня Победы концерт, но при этом практически все с нетерпением ждали 22 часов и начала салюта.

Артистов на сцене слушали, ожидая фейерверкФото: Владимир ФРОЛОВ

Праздничный фейерверк на этот раз был особенно зрелищным. Он продолжался более 10 минут, в небо взлетели сотни зарядов, рассыпающих огни и расцвечивающих небо. Со сцены в это время исполнялась песня «День Победы» и провозглашались лозунги – например, «Слава народу-победителю! Ура!»

Огненные ленты разлетались из скверов по обе стороны площадиФото: Владимир ФРОЛОВ

Тысячи людей снимали видео фейерверка на мобильные телефоны. «Комсомолка» предлагает видеозапись одной из самых зрелищных частей салюта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/707962" frameborder="0"></iframe> Салют вечером 9 мая в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU