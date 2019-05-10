Вечером 9 мая над главной площадью Рязани прогремел салют
Тысячи рязанцев, собравшихся вечером 9 мая на площадь Ленина, смотрели идущий на главной сцене нынешнего Дня Победы концерт, но при этом практически все с нетерпением ждали 22 часов и начала салюта.
Артистов на сцене слушали, ожидая фейерверкФото: Владимир ФРОЛОВ
Праздничный фейерверк на этот раз был особенно зрелищным. Он продолжался более 10 минут, в небо взлетели сотни зарядов, рассыпающих огни и расцвечивающих небо. Со сцены в это время исполнялась песня «День Победы» и провозглашались лозунги – например, «Слава народу-победителю! Ура!»
Огненные ленты разлетались из скверов по обе стороны площадиФото: Владимир ФРОЛОВ
Тысячи людей снимали видео фейерверка на мобильные телефоны. «Комсомолка» предлагает видеозапись одной из самых зрелищных частей салюта.
Салют вечером 9 мая в Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU