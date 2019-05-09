2019-05-09T20:04:46+03:00
День Победы

Рязанские десантники, участвовавшие в московском параде, вернулись домой

Сводный батальон училища ВДВ встречали на площади Победы, по которой курсанты прошли торжественным маршем
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Десантники прошли торжественным маршем по Первомайскому проспектуДесантники прошли торжественным маршем по Первомайскому проспектуФото: Владимир ФРОЛОВ
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Батальон Рязанского воздушно-десантного училища во главе с начальником учебного заведения генерал-майором Рогозиным участвовал в московском параде в честь Дня Победы. После прохождения про Красной площади, обеда и свободного времени десантники отправились в обратный путь.

Уже вечером они прибыли в родную Рязань, где им устроили теплый прием. Встречали участников парада первые лица региона и города, ветераны Вооруженных сил, почетные граждане. В 18:10 курсанты торжественным маршем прошли по площади Победы, сопровождаемые толпами восторженных рязанцев – и направились на площадь Маргелова, к училищу.

Участников парада в Москве сопровождали толпы восторженных горожан Фото: Владимир ФРОЛОВ

Участников парада в Москве сопровождали толпы восторженных горожанФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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