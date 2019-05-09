2019-05-09T16:49:39+03:00
День Победы

Жители рязанского села отметили День Победы у братского захоронения воинов-освободителей

Митинг-концерт состоялся в селе Грязное Михайловского района
Александр ФЕДОСЕЕВ
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Фото: Александр ФЕДОСЕЕВ.Фото: Александр ФЕДОСЕЕВ.
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9 мая в селе Грязное Михайловского района состоялся митинг-концерт в честь 74-й годовщины Великой Победы. Его подготовили учащиеся местной школы и сотрудники Дома культуры.

Выступления юных артистов проходили возле воинского мемориала, где в братской могиле похоронены бойцы Красной Армии, освобождавшие село в декабре 1941 года.

После концерта жители сельского поселения возложили венки и цветы. Также сельчане организовали шествие «Бессмертного полка»

ИСТОЧНИК KP.RU

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