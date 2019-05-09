Жители рязанского села отметили День Победы у братского захоронения воинов-освободителей
Митинг-концерт состоялся в селе Грязное Михайловского района
Фото: Александр ФЕДОСЕЕВ.
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9 мая в селе Грязное Михайловского района состоялся митинг-концерт в честь 74-й годовщины Великой Победы. Его подготовили учащиеся местной школы и сотрудники Дома культуры.
Выступления юных артистов проходили возле воинского мемориала, где в братской могиле похоронены бойцы Красной Армии, освобождавшие село в декабре 1941 года.
После концерта жители сельского поселения возложили венки и цветы. Также сельчане организовали шествие «Бессмертного полка»
ИСТОЧНИК KP.RU
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