За год рязанский губернатор заработал 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-09T15:29:21+03:00

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На сайте правительства Рязанской области опубликована информация о доходах чиновников регионального кабмина за 2018 год. В списке первым значится губернатор, однако, по сумме, полученной за год, он не первый.

Уточним сразу: в доход входит и зарплата, и другие источники денег – будь то наследство, продажа недвижимости или машины, проценты от вкладов и прочее.

Доход Николая Любимова за 2018 год составил чуть больше 15 млн рублей, в 2017-м сумма была втрое меньше. Собственной машины у главы региона нет, из прочего имущества лишь квартира площадью 205 кв. метров, и та в доле с родными.

Супруга губернатора за год получила 840 тысяч, при этом она владеет автомобилем Audi Q7. А вот у одного из двух несовершеннолетних детей первой пары региона в 2018 доход в 8 миллионов рублей.

Вице-губернатор Игорь Греков задекларировал больше 22 млн рублей, за год сумма уменьшилась почти в четверо: в 2017-м было 83 миллиона.

Далее по объему официального дохода следует руководитель аппарата правительства области Виталия Игнатенко, задекларировавший за год почти 39 миллионов. Кстати, возглавил аппарат он лишь в марте этого года, в 2018 был заместителем руководителя.

Остальные чиновники регионального правительства за год получили доход гораздо ниже: от 4 миллионов и вниз по шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU