2019-05-09T12:39:02+03:00
Общество

Самый длинный туристический маршрут для рязанских школьников 64 километра

Это расстояние рекомендуют пройти за пять дней
Мария БЛИНОВА
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Рязанское министерство образования утвердило список туристических маршрутов, разработанных специально для детей. Это могут быть и самостоятельные группы, и те, что отправятся в путь из летних лагерей, уточнила пресс-служба минобразования.

В перечне 15 маршрутов, проходящих в основном по Касимовскому, Клепиковскому, и Рязанскому районам. На пути школьников – музеи, храмы и архитектурные памятники, пробраться к которым, конечно, нужно через леса, реки, родники и озера.

Походы рассчитаны на срок от нескольких часов до 5 дней. Самый длинный – протяженностью в 64 км – проходит по мещере и охватывает леса и тьму озер, причем все они ледникового происхождения.

В списке, подготовленным минобразования, есть информация об организаторах маршрутов, пунктах медпомощи, подробный график с местами стоянок и ночлегов, и, разумеется, сами перечни объектов, которые стоит осмотреть.

Полный перечень детских туристических маршрутов здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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