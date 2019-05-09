Рязанская «Комсомолка» посчитала, где родилось больше героев

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-09T09:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанская общественность узнала о результатах совместного проекта рязанской редакции «КП» и областной библиотеки имени Горького «Родина Героев». В течение нескольких месяцев энтузиасты проверили, где родились 12777 Героев Советского Союза и составили их списки по регионам и странам (есть даже кавалеры «Золотой Звезды», рожденные в Австро-Венгрии, Испании, Швейцарии). Девять десятых из них получили звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

– Мы строго придерживались единого статистического критерия: учитывали только место рождения, – подчеркнул директор рязанской «Комсомолки» Николай Мальцев. – Мы определили, в каком регионе в момент рождения это произошло. Это было нелегко, потому что границы и названия регионов и стран в XIX и XX веках часто менялись,

В результате верхняя часть списка регионов, который все еще уточняется, выглядит так:

1. Курская губерния (область) – 353

2. Тамбовская губерния (область) – 347

3. Воронежская губерния (область) – 336

4. Область Войска Донского (Донская, Ростовская область) – 324

5. Саратовская губерния (область) – 320

Рязанская губерния (область) с 259 Героями Советского Союза занимает 12-е место, и для небольшого по размеру и населению региона это большое достижение, считают Николай Мальцев и сотрудница библиотеки имени Горького Марина Ромадина, награжденная за эту работу памятным знаком «240 лет Рязанской губернии».

Марина Ромадина с полученной наградойФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU