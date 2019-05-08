Рязанский «Буфетъ» принимает участие во II региональном фестивале ресторанной индустрии

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-08T16:39:42+03:00

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С 1 по 31 мая ведущие рестораны Рязани представят свои варианты меню на основе локальных продуктов на фестивале «Кухня Рязанского Края». Среди участников – ресторан «Буфетъ», расположенный в самом центре города, на улице Радищева, д. 42. Рязанский фестиваль проходит при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России в преддверии Всемирного конгресса шеф-поваров 2020 года в Санкт –Петербурге.

Ресторан «Буфетъ» предлагает сет-меню из пяти блюд, приготовленных на основе локальных продуктов от рязанских фермеров. Одно из них – сморчки, тушенные в сливочном соусе с пельменями с творожным сыром из собственной сыроварни . Почувствуйте вкус весны! Сморчки — это первые долгожданные грибы. У них особый аромат, вобравший запах весеннего леса, проталин и прошлогодней травы.

. Фото: пресс-служба ресторана "Буфетъ".

Отметим, что по итогам фестиваля лучшие блюда войдут в новогоднее меню проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU