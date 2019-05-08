Генерал-майор Виталий Сидоров принял парад у рязанских детсадовцев
В преддверии Дня Победы в детском саду №43 города Рязани прошел мини-парад, сообщает «РВ».
Малыши, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны прошли строем, представляя различные рода войск. Одни изображали моряков и танкистов, другие связистов и летчиков. Некоторые из ребятишек проехали на миниатюрных копиях танков, автомобилей и самолетов.
Среди зрителей детского шествия были как действующие военнослужащие, так и офицеры запаса, а принимал парад детсадовцев лично генерал-майор, советник министерства обороны РФ Виталий Сидоров.
В конце колонны прошли родители ребят, которые несли портреты своих предков-фронтовиков.
Фото: «Рязанские ведомости»
Фото: «Рязанские ведомости»
ИСТОЧНИК KP.RU