Генерал-майор Виталий Сидоров принял парад у рязанских детсадовцев

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-08T14:51:36+03:00

А родители дошколят прошли с портретами предков-фронтовиков

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В преддверии Дня Победы в детском саду №43 города Рязани прошел мини-парад, сообщает «РВ».

Малыши, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны прошли строем, представляя различные рода войск. Одни изображали моряков и танкистов, другие связистов и летчиков. Некоторые из ребятишек проехали на миниатюрных копиях танков, автомобилей и самолетов.

Среди зрителей детского шествия были как действующие военнослужащие, так и офицеры запаса, а принимал парад детсадовцев лично генерал-майор, советник министерства обороны РФ Виталий Сидоров.

В конце колонны прошли родители ребят, которые несли портреты своих предков-фронтовиков.

Фото: «Рязанские ведомости»

Фото: «Рязанские ведомости»

ИСТОЧНИК KP.RU