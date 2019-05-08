Рязанка с ножом накинулась на молодого сына

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-08T13:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Касимовский отдел МВД России сообщили о серьезной ссоре, гремящей в селе Бабино-Булыгино. На грозный шум в одном из домов пожаловалась соседка, сообщает пресс-служба полиции.

Семья в этот день дружно выпивала. Родители поссорились, и 18-летний сын попытался их утихомирить – особенно матушку. Та порыв собственного ребенка не оценила, скандал продолжила, а вдобавок еще и схватила нож, угрожая убить сына.

Молодой человек понял, что разговоры бессмысленны и решил просто исчезнуть – спрятаться. В этот момент и подоспел участковый. При появлении человека в форме женщина быстро успокоилась.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU