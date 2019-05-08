Пациентов рязанского госпиталя поздравили с Днем Победы

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-08T12:49:00+03:00

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7 мая в преддверии Дня Победы для пациентов филиала №6 «1586 Военный клинический госпиталь» была организована акция - концерт «Тебе, солдат!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

С творческими номерами перед военнослужащими выступили воспитанники и молодые педагоги Рязанского городского Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие», учащиеся Центра детского творчества «Приокский» и Городской станции юных техников.

Со сцены прозвучали музыкальные композиции военных лет, стихи и песни о Победе.

ИСТОЧНИК KP.RU