Суд закрыл рязанскую сауну «Тропиканка»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-08T12:17:21+03:00

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После проверки инициированной региональным управлением Роспотребнадзора в рязанской сауне «Тропиканка» (улица Дачная) были обнаружены нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы составили протокол и направили материалы дела об административном правонарушении в отношении ИП Незнанов в суд.

Решением Московского районного суда предпринимателя признали виновным, а работу сауны приостановили на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU