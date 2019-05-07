Фильм рязанца Юрия Быкова «Завод» высоко оценили в Бельгии

7 Май 22:32 2019-05-07T22:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

«Завод» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Бельгии, в Льеже» - именно так поделился своим успехом «многостаночник» современного российского кинематографа на своей странице в фейсбуке. Юрий Быков выступил на этом кинопроекте в качестве сценариста, режиссера и сопродюсера. Российский фильм боролся за гран-при с еще семью кинолентами, снятыми в Аргентине, Португалии, Венгрии, Австрии, Италии, Бразилии и Боснии.

«Фестиваль не самый крупный, но оценивали не дураки. Так что продолжаю настаивать, что финал «Завода» - самое сложное и удачное в моей карьере», - расставляет Быков точки над i. Международный фестиваль полицейских фильмов проводится в Льеже с 2007 года. Его почетным президентом является вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

ИСТОЧНИК KP.RU