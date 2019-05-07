2019-05-07T22:32:50+03:00
Звезды

Фильм рязанца Юрия Быкова «Завод» высоко оценили в Бельгии

Российский триллер получил приз за лучший сценарий на кинофестивале полицейских фильмов в Льеже
Павел АВЕРИН
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Режиссер Юрий Быков (в центре) долго искал место съемок своего триллера. Фото: архив Ю.Быкова.Режиссер Юрий Быков (в центре) долго искал место съемок своего триллера. Фото: архив Ю.Быкова.
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«Завод» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Бельгии, в Льеже» - именно так поделился своим успехом «многостаночник» современного российского кинематографа на своей странице в фейсбуке. Юрий Быков выступил на этом кинопроекте в качестве сценариста, режиссера и сопродюсера. Российский фильм боролся за гран-при с еще семью кинолентами, снятыми в Аргентине, Португалии, Венгрии, Австрии, Италии, Бразилии и Боснии.

«Фестиваль не самый крупный, но оценивали не дураки. Так что продолжаю настаивать, что финал «Завода» - самое сложное и удачное в моей карьере», - расставляет Быков точки над i. Международный фестиваль полицейских фильмов проводится в Льеже с 2007 года. Его почетным президентом является вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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