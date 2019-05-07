На улице Есенина в Рязани перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 21:41 2019-05-07T21:41:29+03:00

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Вечером 7 мая на улице Есенина поблизости от городской больницы №4 множество проезжающих водителей наблюдали на дороге перевернувшуюся на крышу белую иномарку. По словам очевидцев, около 17:30 автомобиль потерял управление и врезался в столб, после чего его отбросило назад на дорогу

За рулем, как выяснилось, находилась 31-летняя женщина, которая выбралась из салона сама. Через несколько минут ее увезла прибывшая карета «скорой помощи». Очевидцы утверждают, что медики заподозрили повреждение руки.

ИСТОЧНИК KP.RU