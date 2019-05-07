На Рязанскую область идут грозы и жара

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-07T16:23:28+03:00

В День Победы обещают тоже самое

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 мая.

По информации синоптиков, в среду нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах – гроза. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14°С, днем столбики термометров поднимутся до +23...+28°С.

По предварительному прогнозу, 9 мая погода будет примерно такая же – местами грозы и температура в тени до +27°С.

ИСТОЧНИК KP.RU