2019-05-07T10:34:31+03:00
Происшествия

После удара ножом лезвие осталось в спине рязанца

Вытащили его районные медики
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сараевском районе произошло преступление, лишь по случайности не закончившееся трагедией. Во время пьяного застолья один из приятелей ударил ножом другого – лезвие проникло в поясницу, а рукоятка ножа отломилась, сообщает издательство «Пресса».

Молодого человека доставили в Сараевскую центральную районную больницу. Врачи ЦРБ экстренно провели операцию и удалили клинок.

– Ранение было непроникающим, жизненно важные органы лезвие не задело, это и спасло пациента, – пояснил главный врач больницы Павел Шейдоров.

Молодой человек оправился от операции всего за несколько и уже отправился из стационара домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Газпром газораспределение Рязанская область» подготовил мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы
В центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины
До конца недели электропоезда Москва-Рязань поменяют расписание
Из-за ремонта водопровода на девяти улицах Рязани отключили воду
Очередная проблемная котельная в Рязани ушла в небытие
От удара об иномарку Lada XRAY рязанца крепко помяло
До начала лета часть рязанских электричек отменят
За неделю число укушенных клещами рязанцев выросло вдвое
В Рязанской области откроют Центр пляжных видов спорта
Росгвардейцы задержали пьяного рязанца, угрожавшего пистолетом в магазине
Поддельное масло производили сразу на двух рязанских предприятиях
Антимонопольщики запретили оставлять касимовский «Водоканал» без энергоснабжения
Рязанец в одиночку бежит из Москвы в Финляндию
В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП