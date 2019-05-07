После удара ножом лезвие осталось в спине рязанца

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-07T10:34:31+03:00

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В Сараевском районе произошло преступление, лишь по случайности не закончившееся трагедией. Во время пьяного застолья один из приятелей ударил ножом другого – лезвие проникло в поясницу, а рукоятка ножа отломилась, сообщает издательство «Пресса».

Молодого человека доставили в Сараевскую центральную районную больницу. Врачи ЦРБ экстренно провели операцию и удалили клинок.

– Ранение было непроникающим, жизненно важные органы лезвие не задело, это и спасло пациента, – пояснил главный врач больницы Павел Шейдоров.

Молодой человек оправился от операции всего за несколько и уже отправился из стационара домой.

ИСТОЧНИК KP.RU