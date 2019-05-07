2019-05-07T09:56:38+03:00
Спорт

В Рязанской области откроют Центр пляжных видов спорта

На первый межрегиональный турнир приедет более 20 команд, в том числе – с Камчатки
Мария БЛИНОВА
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В деревне Сумбулово Спасского района откроют Центр пляжных видов спорта Рязанской области. По информации пресс-службы администрации Рязани, на пяти площадках будет современное оборудование и весь необходимый инвентарь.

Торжественное открытие пройдет в ближайшую субботу, 11 мая – начало в 13.00. Сразу же после открытия в новом Центре начнется межрегиональный турнир по пляжному волейболу.

На состязания, помимо волейболистов нашего города, приедут спортсмены из Москвы, Тулы, Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального и даже… Петропавловска-Камчатского – всего выступят 24 команды.

– Турнир подобного масштаба в Рязанской области пройдет впервые, – отмечают в городском спорткомитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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