В Рязанской области откроют Центр пляжных видов спорта
В деревне Сумбулово Спасского района откроют Центр пляжных видов спорта Рязанской области. По информации пресс-службы администрации Рязани, на пяти площадках будет современное оборудование и весь необходимый инвентарь.
Торжественное открытие пройдет в ближайшую субботу, 11 мая – начало в 13.00. Сразу же после открытия в новом Центре начнется межрегиональный турнир по пляжному волейболу.
На состязания, помимо волейболистов нашего города, приедут спортсмены из Москвы, Тулы, Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального и даже… Петропавловска-Камчатского – всего выступят 24 команды.
– Турнир подобного масштаба в Рязанской области пройдет впервые, – отмечают в городском спорткомитете.
ИСТОЧНИК KP.RU