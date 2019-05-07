Рязанец в одиночку бежит из Москвы до Финляндии
Уроженец Рязани, профессиональный столичный фотограф Дмитрий Сметкин за месяц собрался пробежать расстояние от Москвы до Финляндии, преодолев расстояние 1100 километров.
«Я первый, кто бежит из одной страны в другую в одиночку. Это 27 дней по 48-60 км. Поддержав проект, мы вместе создадим банк доноров костного мозга», - такая надпись появилась на его странице в социальной сети planeta.ru.
Сметкин рассказал, что однажды задался целью проехать из Москвы в Крым на велосипеде — получилось. Затем прожил без еды 14 дней; спустя некоторое время в течение месяца отжимался на брусьях, и на финальный день сделал 1000 повторений за 4 часа.
Сметкин планирует собрать за счет своего супермарафона 185 тысяч рублей. На утро 7 мая, День рождения Дмитрия, пожертвований поступило на сумму 105 450 рублей.
Сметкин-видеоблогер спустя некоторое время после финиша собирается выпустить на YouTube серию роликов в формате шоу, чтобы привлечь людей к благотворительности, к помощи тем, кому она действительно нужна.
ИСТОЧНИК KP.RU