2019-05-07T06:33:49+03:00
Общество

Рязанец в одиночку бежит из Москвы до Финляндии

7 мая Дмитрий Сметкин сделает остановку на Валдае, отметив там свой День рождения
Антоний ВОХЕЧ
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Дмитрий Сметкин. Фото: страница ВКонтакте.Дмитрий Сметкин. Фото: страница ВКонтакте.
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Уроженец Рязани, профессиональный столичный фотограф Дмитрий Сметкин за месяц собрался пробежать расстояние от Москвы до Финляндии, преодолев расстояние 1100 километров.

«Я первый, кто бежит из одной страны в другую в одиночку. Это 27 дней по 48-60 км. Поддержав проект, мы вместе создадим банк доноров костного мозга», - такая надпись появилась на его странице в социальной сети planeta.ru.

Сметкин рассказал, что однажды задался целью проехать из Москвы в Крым на велосипеде — получилось. Затем прожил без еды 14 дней; спустя некоторое время в течение месяца отжимался на брусьях, и на финальный день сделал 1000 повторений за 4 часа.

Сметкин планирует собрать за счет своего супермарафона 185 тысяч рублей. На утро 7 мая, День рождения Дмитрия, пожертвований поступило на сумму 105 450 рублей.

Сметкин-видеоблогер спустя некоторое время после финиша собирается выпустить на YouTube серию роликов в формате шоу, чтобы привлечь людей к благотворительности, к помощи тем, кому она действительно нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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