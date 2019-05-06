Не отчитавшегося о доходах рязанского депутата лишили полномочий
В Рязанском районе прекратили полномочия депутата Подвязьевского сельского поселения, потому что он не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе. Такое решение его коллеги приняли по представлению прокуратуры.
При проведении проверки выяснилось, что в Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области не поступил указанный «отчет» народного избранника за 2017 год. Пресс-служба областной прокуратуры поясняет, что за такой проступок провинившийся исключается из состава представительного органа власти.
Как итог - неназванный депутат изгнан с формулировкой «в связи с утратой доверия».
ИСТОЧНИК KP.RU