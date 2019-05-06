На вторник в Рязанской области прогнозируют грозу
Местами кратковременный дождь
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МЧС опубликовало прогноз для Рязанской области на 7 мая. По данным местного филиала Гидрометцентра, во вторник местами пройдут кратковременные дожди. Осадки выпадут примерно в половине районов, а в некоторых ожидается еще и гроза.
В светлое время суток ветер будет южным, 5-10 метров в секунду (при грозе порывы до 15).
Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью, +22…+27 градусов днем.
Фото: 62.mchs.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU