2019-05-06T16:00:09+03:00
Общество

На вторник в Рязанской области прогнозируют грозу

Местами кратковременный дождь
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

МЧС опубликовало прогноз для Рязанской области на 7 мая. По данным местного филиала Гидрометцентра, во вторник местами пройдут кратковременные дожди. Осадки выпадут примерно в половине районов, а в некоторых ожидается еще и гроза.

В светлое время суток ветер будет южным, 5-10 метров в секунду (при грозе порывы до 15).

Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью, +22…+27 градусов днем.

Фото: 62.mchs.gov.ru

Фото: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП
Не отчитавшегося о доходах рязанского депутата лишили полномочий
Благодаря видеокамерам в рязанской церкви раскрыли крупную кражу
Парад, концерты и бесплатное кино: опубликована программа Дня Победы в Рязани
Испортивший памятник культуры в центре Рязани арендатор отказывается освобождать здание
В рязанской Горроще троллейбусы и маршрутки будут ходить по измененной схеме
Врачи рязанской ОКБ освоили новые методики лечения позвоночника
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево
В Рязани снова выявили водителей с диагнозами наркомания и алкоголизм
Автовокзал «Центральный» в Рязани обязали заняться безопасностью
Мусульманин дал слово построить в рязанском селе православный храм
Из-за столкновения трех машин в Рязани остановилось движение транспорта
Пьяный водитель из Москвы улетел в кювет на рязанской дороге
Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района
Водопроводная вода в рязанской глубинке не соответствует санитарным требованиям
В Рязанской области нашли производство поддельного сливочного масла
В праздники на рязанских дорогах погибли 9 человек
Члены рязанского правительства облетели область на самолете
В смертельной аварии с юной рязанской скутеристкой разбирается полиция
После ДТП на рязанской дороге женщина-пассажир скончалась в больнице