2019-05-06T14:46:56+03:00
Общество

В Рязани снова выявили водителей с диагнозами наркомания и алкоголизм

Автоматически водительских прав их не лишают – только через суд
Мария БЛИНОВА
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Прокуратура выявила еще 25 водителей, имеющих диагнозы алкоголизм и наркомания, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Оба эти заболевания – прямое противопоказание для работы, связанной с повышенной опасностью, в том числе и вождение. Однако при постановке диагноза автоматически водительских прав человека не лишают. Потому прокуратура и выявляет тех, кто имеет такие заболевания.

Так с января по апрель обнаружено еще 25 рязанцев, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и беспрепятственно разъезжающих за рулем. В отношении всех 25 прокуратура направила в суды соответствующие иски. Пока заявления находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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