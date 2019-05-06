Автовокзал «Центральный» в Рязани обязали заняться безопасностью

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-06T14:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к собственникам помещений автовокзала «Центральный» в Рязани. Госорган выявил там серьезное нарушение законодательства о транспортной безопасности.

В качестве ответчиков выступали два индивидуальных предпринимателя – Владимир Моргунов и Ирина Суздалева, в качестве третьего лица – ООО «ПассажирСервис». Претензия же заключалась в том, что с 2015 года оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, то есть автовокзала, не проводилась, хотя в июле 2017-го требования к безопасности, в том числе антитеррористической, изменились.

В интересах неопределенного круга лиц, то есть пассажиров, ответчиков обязали провести дополнительную оценку уязвимости объекта. Сделать это надлежит в трехмесячный срок с момента вступления в силу решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU