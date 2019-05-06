Пьяный водитель из Москвы улетел в кювет на рязанской дороге

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-06T13:08:00+03:00

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С 30 апреля по 5 мая инспекторы задержали на рязанских дорогах 39 пьяных водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Один их них попал в ДТП – авария произошла в ночь с 1 на 2 мая в Шиловском районе, в 6 км от дороги Ряжск-Касимов.

В час ночи 28-летний житель Москвы на Mitsubishi Lancer превысил скорость, не справился с управлением и улетел в левый кювет. В результате и сам водитель, и его 29-летний пассажир получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

Выяснилось, что водитель был пьян – у него обнаружили 0,289 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU