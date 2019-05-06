Члены рязанского правительства облетели область на самолете

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-06T11:10:16+03:00

Проверяли, нет ли пожаров в лесах

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов и министр природопользования региона Сергей Абрамов провели авиационное патрулирование лесов, сообщает пресс-служба минприроды.

После введения в области особого противопожарного режима такие полеты проводят регулярно. На этот раз выбрали маршрут Протасово – Солотча – Тума - Касимов – Спасск-Рязанский – Протасово. В итоге на наличие пожаров высокопоставленные чиновники проверили леса сразу пяти районов: Рязанского, Клепиковского, Касимовского, Шиловского и Спасского.

В случае если обнаружен пожар, самолет облетает задымленный участок, находит эпицентр огня и определяет координаты. Дальше информация поступает диспетчеру, который направляет на место пожарные расчеты. На этот раз обошлось без ЧП.

Напомним, что с 26 апреля в Рязанской области установлен особый противопожарный режим. Леса с этих пор посещать запрещено, в том числе – заезжать туда на машинах.

К тем, кто нечаянно забредет в лес и обнаружит огонь, просьба сообщить об этом по телефонам горячей линии 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 28-79-59.

ИСТОЧНИК KP.RU