2019-05-06T10:21:38+03:00
Происшествия

После ДТП на рязанской дороге женщина-пассажир скончалась в больнице

Еще четыре человека получили травмы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В воскресенье, 5 мая, около 8:40 в Шацком районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 373 км трассы М5 «Урал» – здесь столкнулись Peugeot 308, за рулем которого был 32-летний москвич и Renault LOGAN 48-летнего жителя Пензы.

В итоге 46-летняя пассажирка первой иномарки скончалась – женщина умерла уже в больнице. Еще четыре человека получили травмы: водитель Peugeot и трое его пассажиров в возрасте 62, 32 и 3 года. Всем им медики оказали помощь, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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